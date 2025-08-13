GRABADO el 13-08-2025

Izan bandera peruana y entonan el himno nacional en lugar vulnerado por precandidato colombiano

Vecinos de Santa Rosa izaron la bandera peruana y entonaron el himno nacional en el mismo lugar donde el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero había colocado la bandera de su país. TVPerú Noticias captó este emotivo momento.



