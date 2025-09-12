GRABADO el 12-09-2025

Lucha contra el terrorismo: ¿se debe repetir la estrategia en la actualidad? ADNRPP ENTREVISTA

Hoy se cumplen 33 años de la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, un hito en la lucha contra el terrorismo en el Perú. El general (r) Carlos Morán Soto, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que logró su detención, analiza el panorama actual de la criminalidad en el país y reflexiona sobre las medidas urgentes que deben adoptarse para enfrentarla.



ADNRPP



Consolida tus deudas con tasas DESDE 1.5 mensual con RTC. Pide tu préstamo con garantía inmobiliaria y págalo hasta en 10 años ¡Consigue hasta 600 mil soles!



Solicita financiamiento seguro y progresa con los mejores https://bit.ly/4k1dubx



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



Lucha contra el terrorismo: ¿se debe repetir la estrategia en la actualidad? ADNRPP ENTREVISTA



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ENCENDIDOS 12/09/2025 ENCENDIDOSRPP.

ENVIVO RPP Noticias Lo último del Perú y el mundo en directo RPP247.

PRIMEROS AUXILIOS: lo básico que todos deberíamos saber ENCENDIDOSRPP DESPACHO.

Muertes por accidentes de tránsito en Lima superan los homicidios, según la PNP RPPDESPACHO.

PRIMEROS AUXILIOS: ¿cómo actuar si eres víctima o testigo de un accidente? ENCENDIDOSRPP ENTR..

JNE interpone demanda competencial por inscripción de Unidad Popular ADNRPP DESPACHO.

¿Qué bancadas votaron a favor de archivar la denuncia contra Dina Boluarte? SEGMENTO PurosFactos.

Panamericanos 2027 en Lima: ¿cómo va la planificación? ADNRPP ENTREVISTA.

¿A qué EDAD puedo solicitar mi JUBILACIÓN ANTICIPADA? SEGMENTO PurosFactos.

¿Cómo afecta el crimen organizado a los derechos humanos en América Latina? ADNRPP ENTREVISTA.

¿Qué implica la afiliación al sistema de pensiones a los 18 años? SEGMENTO PurosFactos.

Lucha contra el terrorismo: ¿se debe repetir la estrategia en la actualidad? ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 12/09/2025 ADNRPP.

¿Se pierde el dinero al cambiar de ONP a AFP? SEGMENTO PurosFactos.

¿Consumir soya produce cáncer? MITOS SOBRE LA NUTRICIÓN ROTATIVARPP SEGMENTO.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.