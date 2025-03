Luego de que un menor de 16 años fuera sorprendido dejando un explosivo frente a un colegio en el distrito de Comas, la institución decidió reforzar su seguridad y suspender temporalmente las clases mientras se desarrollan las investigaciones.



El adolescente, presuntamente vinculado a actividades delictivas previas, ya era seguido por la Policía. Fue capturado cuando intentaba detonar el artefacto cerca del colegio María de Los Ángeles, y en su poder se encontraron cartuchos de dinamita junto a una carta extorsiva.



Hasta el jueves, el colegio mantenía clases presenciales, pero ante el atentado, las autoridades educativas ordenaron la suspensión temporal y el traslado de los alumnos a la modalidad virtual para evitar nuevos ataques.



Preocupados por la situación, los padres de familia se congregaron en los exteriores del colegio y denunciaron que varias instituciones educativas del distrito enfrentan amenazas similares. “Todos los colegios de Lima Norte están amenazados. Las extorsiones han ganado terreno porque el Estado no hace nada”, expresó un padre de familia.



Los apoderados también lamentaron que sus hijos deban regresar a la educación virtual, asegurando que no es igual de efectiva que la presencial. “Ya vimos en pandemia que lo virtual no funciona. Volver a esto es penoso y triste”, dijo una madre.



INVESTIGACIÓN



Hasta el cierre de este informe, agentes de la Policía Nacional resguardaban la zona. En tanto, el menor detenido fue trasladado a la Brigada Especial contra el Crimen del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) para las investigaciones. Este ataque estaría vinculado al delincuente conocido como "El Monstruo", líder de la banda criminal "Los Injertos del Norte".





