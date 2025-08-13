GRABADO el 13-08-2025

MARTÍN VIZCARRA EN VIVO: audiencia de prisión preventiva contra el expresidente

El expresidente Martín Vizcarra comparece en la audiencia de prisión preventiva en su contra por el caso Lomas de Ilo, cuando era gobernador regional de Moquegua.



MartínVizcarra PoderJudicial Fiscalía PrisiónPreventiva PerúPrimero Corrupción Moquegua Ilo LomasDeIlo

Desde El Búho pe

