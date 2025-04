GRABADO el 01-04-2025

Senamhi: lluvias persistirán hasta quincena de abril

Las intensas lluvias registradas el sábado 29 de marzo superaron en un solo día el promedio mensual de precipitaciones, según informó la analista meteorológica del Senamhi, Ing. Natalie Zamudio.



La especialista indicó que las lluvias de moderada intensidad continuarán hasta la quincena de abril, producto del trasvase de humedad proveniente de la sierra liberteña.



Además, advirtió que se debe mantener la alerta, ya que no se descarta la posibilidad de precipitaciones de similar intensidad a las del sábado pasado.



En cuanto a la posible influencia del Fenómeno de El Niño, Zamudio precisó que aún no se puede descartar por completo su ocurrencia. Sin embargo, en caso de que no se materialice, se espera un invierno con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 15 grados.



Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones y mantenerse informada a través de los reportes oficiales del Senamhi.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Vecinos de la calle Frankfurt reclaman tras fuertes lluvias.

Anuncian creación de la Guardia Regional para reforzar seguridad.

Convocan al rpte. De ANIN y Defensa Civil ante emergencia por lluvias.

Motociclista casi es arrastrado por aguas de badén.

Pacientes serán atendidos en Casa del Adulto Mayor.

Derrumbe deja viviendas y familias damnificadas.

Sujeto disfrazado de cómico robó a un transeúnte.

Realizan trabajos de limpieza en el sector Club del Pueblo.

Oleaje anómalo pone en riesgo a más de 500 familias en zorritos.

Diez distritos afectados por intensas lluvias.

Realizan trabajos de limpieza en el sector Indoamérica.

Senamhi: lluvias persistirán hasta quincena de abril.

Aniego en la Panamericana Norte genera caos vehicular.

Cinco muertos y varios heridos dejaron emboscada a minivan.

Techo del puesto de salud colapsó debido a fuertes lluvias.

Además hoy día 02 de Abril en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde el canal Cosmos Perú en Youtube.