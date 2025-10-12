GRABADO el 12-10-2025

Cantante de Armonía 10 renuncia a la orquesta por su seguridad y la de su familia

En tiempos donde la cumbia peruana atraviesa uno de sus periodos más difíciles frente a la ola de extorsión que afecta este rubro, Irvin Saavedra, voz principal de Armonía 10, anunció su retiro de los escenarios tras nueve años junto a la agrupación piurana.



Su decisión llega en medio de la creciente preocupación que vive el sector musical, tras los recientes casos de amenazas, extorsiones y atentados contra reconocidas orquestas del país.



Priorizará su bienestar y el de su familia



A través de un comunicado en redes sociales, Saavedra expresó que priorizará su bienestar y el de su familia, y que necesita una pausa para volver más fuerte.



Como se sabe, en los últimos meses, orquestas como Son de Duke y los Hermanos Guerrero han denunciado extorsiones, y recientemente la legendaria Agua Marina sufrió un atentado en el Circuito Militar de Chorrillos, donde delincuentes dispararon contra su bus mientras se dirigían a un show.



Desde entonces, varias agrupaciones del norte y Lima aseguran haber sido víctimas de mafias que exigen dinero para permitirles seguir trabajando.



A esto se suma la tragedia de Paul Flores, amigo y compañero de Irvin, asesinado hace seis meses, un hecho que marcó profundamente a la orquesta.



Cabe señalar que, el miedo ha llegado al extremo que la agrupación Armonía 10 llegó a presentarse en recitales usando chalecos antibalas.





