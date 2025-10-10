GRABADO el 10-10-2025

Las primeras ACTIVIDADES OFICIALES de JOSÉ JERÍ nuevo PRESIDENTE, LLEGA A PALACIO DE GOBIERNO

José Jerí, nuevo Presidente de la República, tras la vacancia contra Dina Boluarte, ingresa a Palacio de Gobierno como parte de sus primeras actividades oficiales como presidente.
p21tv josejeri dinaboluarte vacancia
Las primeras ACTIVIDADES OFICIALES de JOSÉ JERÍ nuevo PRESIDENTE, LLEGA A PALACIO DE GOBIERNO.

MARÍA CORINA MACHADO, NOBEL DE LA PAZ 2025: símbolo de resistencia democrática en Venezuela.

EN VIVO JOSÉ JERÍ JURA como PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

José Jerí asume presidencia / último pronunciamiento de Dina Boluarte.

Abogado de Dina Boluarte: "Descarto que la Presidenta o bien se asile o bien huya del país".

TRAS PEDIDO DE VACANCIA DE DINA BOLUARTE Roberto Chiabra: "Sí asumiría la Presidencia".

EN VIVO CUATRO MOCIONES DE VACANCIA contra DINA BOLUARTEGABINETE responde pr atentado a Agua Marina.

EN VIVO GABINETE responde atentado contra Agua Marina ¿Congreso verá VACANCIA contra Dina Boluarte?.

Recomienda.pe: Conoce la PLATAFORMA GRATUITA que impulsa a emprendedores Mariana Rodríguez.

ATENTADO EN CONCIERTO Médicos de Maison de Santé: "Integrantes de AGUA MARINA ESTÁN ESTABLES".

EN VIVO Reunión entre EJECUTIVO, CONGRESO y con GREMIOS DE TRANSPORTISTAS por casos de extorsión.

ATENTADO EN CONCIERTO DE AGUA MARINA: ¿Gobierno de DINA BOLUARTE se lava las manos?.

PÁNICO EN CHORRILLOS: Heridos de bala tras ataque armado en pleno concierto de Agua Marina.

¿MACHU PICCHU dejará de ser una MARAVILLA DEL MUNDO?.

A dos años de la guerra en Gaza: la tragedia que cambió Israel y Palestina para siempre.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Peru21TV

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Huevo

Día Mundial del Huevo

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Nacional del Cuy

Día Nacional del Cuy

