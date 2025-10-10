GRABADO el 10-10-2025

Las primeras ACTIVIDADES OFICIALES de JOSÉ JERÍ nuevo PRESIDENTE, LLEGA A PALACIO DE GOBIERNO

José Jerí, nuevo Presidente de la República, tras la vacancia contra Dina Boluarte, ingresa a Palacio de Gobierno como parte de sus primeras actividades oficiales como presidente.

p21tv josejeri dinaboluarte vacancia

-

Desde Peru21TV

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

