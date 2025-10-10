Las primeras ACTIVIDADES OFICIALES de JOSÉ JERÍ nuevo PRESIDENTE, LLEGA A PALACIO DE GOBIERNO
José Jerí, nuevo Presidente de la República, tras la vacancia contra Dina Boluarte, ingresa a Palacio de Gobierno como parte de sus primeras actividades oficiales como presidente.
p21tv josejeri dinaboluarte vacancia
-
Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe
Desde Peru21TV
Las primeras ACTIVIDADES OFICIALES de JOSÉ JERÍ nuevo PRESIDENTE, LLEGA A PALACIO DE GOBIERNO.
MARÍA CORINA MACHADO, NOBEL DE LA PAZ 2025: símbolo de resistencia democrática en Venezuela.
EN VIVO JOSÉ JERÍ JURA como PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
José Jerí asume presidencia / último pronunciamiento de Dina Boluarte.
Abogado de Dina Boluarte: "Descarto que la Presidenta o bien se asile o bien huya del país".
TRAS PEDIDO DE VACANCIA DE DINA BOLUARTE Roberto Chiabra: "Sí asumiría la Presidencia".
EN VIVO CUATRO MOCIONES DE VACANCIA contra DINA BOLUARTEGABINETE responde pr atentado a Agua Marina.
EN VIVO GABINETE responde atentado contra Agua Marina ¿Congreso verá VACANCIA contra Dina Boluarte?.
Recomienda.pe: Conoce la PLATAFORMA GRATUITA que impulsa a emprendedores Mariana Rodríguez.
ATENTADO EN CONCIERTO Médicos de Maison de Santé: "Integrantes de AGUA MARINA ESTÁN ESTABLES".
EN VIVO Reunión entre EJECUTIVO, CONGRESO y con GREMIOS DE TRANSPORTISTAS por casos de extorsión.
ATENTADO EN CONCIERTO DE AGUA MARINA: ¿Gobierno de DINA BOLUARTE se lava las manos?.
PÁNICO EN CHORRILLOS: Heridos de bala tras ataque armado en pleno concierto de Agua Marina.
¿MACHU PICCHU dejará de ser una MARAVILLA DEL MUNDO?.
A dos años de la guerra en Gaza: la tragedia que cambió Israel y Palestina para siempre.
Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.
Peru21TV
Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.