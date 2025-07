GRABADO el 18-07-2025

Frank Almanza: "Fiscales ambientales tenemos cero presupuesto para enfrentar la minería ilegal"

El fiscal superior Frank Almanza, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, se pronunció tras participar en la segunda reunión de la mesa técnica que busca promover la formalización de la minería en el país.



En entrevista con 2025 en 24 Horas, Almanza explicó que no recibió una invitación formal, pero asistió al encuentro debido a que era una convocatoria abierta. El diálogo es importante y es mejor escuchar a todos los protagonistas. El Ministerio Público, de manera innegable, es un actor clave en esta problemática, afirmó.



Respecto a la exclusión de más de 50 mil mineros del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el fiscal fue enfático en señalar que revertir esa medida sería un grave error. El Gobierno ha sido claro en mantener las exclusiones, aunque han manifestado que revisarán caso por caso. En eso sí estamos de acuerdo. No se puede permitir que se retroceda en todas las exclusiones sería un gran retroceso en la lucha contra la minería ilegal, si en una década los mineros no se han formalizado, difícilmente en los siguientes meses lo puedan hacer, subrayó.



MINISTERIO PÚBLICO NO PUEDE INTERDECTAR CONTRA MINEROS EN PROCESO DE REVISIÓN



Almanza también explicó que el Ministerio Público no puede actuar contra los mineros que aún están en proceso de revisión dentro del Reinfo, ya que no han sido excluidos de manera definitiva. Nosotros intervenimos cuando ya están fuera del registro de manera definitiva, porque en ese momento pasan a convertirse en mineros ilegales si realizan actividad minera, detalló.



Finalmente, denunció que los fiscales ambientales no cuentan con presupuesto para enfrentar la minería ilegal. "Si queremos hacer una persecución eficiente no debemos limitar a hacer interdicciones, queremos hacer inteligencia operativa, medidas para dar con las personas que están detrás, queremos presupuesto y mejores normas", enfatizó.





