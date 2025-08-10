GRABADO el 10-08-2025

PELIGROSO Analista advierte que la instauración de un Senado agravará el desequilibrio de poderes

AGENDA REGIONAL El analista Paulo Vilca señaló que en el Perú ya no existe un verdadero equilibrio de poderes. Se ha modificado tanto el marco constitucional que, en la práctica, el Congreso se ha convertido en el actor político dominante, advirtió. Además, sostuvo que este problema podría agravarse con la instauración del Senado. ¿Estás de acuerdo?



