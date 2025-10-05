GRABADO el 05-10-2025

Jorge Valdez sobre Elecciones 2026: No votemos por el que mejor baila en un programa de televisión

El conductor de Exitosa, Jorge Valdez, se refirió a las Elecciones Generales del 2026 y exhortó a la ciudadanía a informarse sobre las propuestas de los candidatos.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Huacho: crece el número de docentes denunciados por acoso y violación hacia alumnas.

Estudiantes de la UNAT mantienen huelga indefinida y bloquean vías de Pampas.

Familia busca a hombre que desapareció tras salir de su casa.

LIGA 1 EN VIVO FECHA 13 - ALIANZA UNIVERSIDAD VS ALIANZA LIMA.

Huancayo: Obreros de construcción civil exigen respeto salarial.

Huancayo: Albergue acoge a decenas de personas con enfermedades mentales.

Huancayo: Enfrentamientos entre vecinos y autoridades por retiro de tranqueras.

Milagros Samillán sobre marchas de la 'Generación Z': "La Policía nos trata como delincuentes".

Milagros Samillán sobre marchas de la 'Generación Z': "La Policía nos trata como delincuentes".

Martín Valeriano critica acciones de la PNP en la lucha contra la criminalidad.

Anitra desconocía del paro convocado para este 6 de octubre: "Estamos un poco desgastados".

Anitra desconocía del paro convocado para este 6 de octubre: "Estamos un poco desgastados".

Más de 100 conductores paralizaron sus labores tras el asesinato de uno de sus compañeros.

Jorge Valdez sobre Elecciones 2026: No votemos por el que mejor baila en un programa de televisión.

Jorge Valdez sobre Elecciones 2026: No votemos por el que mejor baila en un programa de televisión.

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.