GRABADO el 12-09-2025

COMISIÓN PERMANENTE archiva denuncia contra DINA BOLUARTE Arde Troya con JULIANA OXENFORD

¡Hoy en Arde Troya se prende el rancho!



Dina Boluarte blindada por la Comisión Permanente.

Morgan Quero más CPP que nunca y en modo presidente del fan club.

Patricia Chirinos reaparece para sacar el hacha contra Juan José Santiváñez. ¿Puro show?

El Congreso se auto-regala el permiso para hacer campaña sin vergüenza.

IDEA nos advierte que la democracia está en terapia intensiva.

Exasesor de María Agüero capturado en España.



No te pierdas dos horas de pura dinamita: política, sarcasmo y la dosis de indignación que te mereces.



Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

