Nueve detenidos con explosivos en zona minera de Quiruvilca

Nueve personas fueron detenidas en posesión de 65 explosivos de alto riesgo en un operativo efectuado en el sector Pampa de La Julia, en la carretera desvío a Quiruvilca.

Por información del coronel Segundo Bustamante, jefe de la División Policial Huamachuco, los agentes llegaron hasta la zona, donde intervinieron a los hombres en el interior de un campamento que había sido construido con costales de color negro, de donde se extrajo el explosivo de color rojo y fue contabilizado por las autoridades.

A los detenidos que pertenecerían a Los Mukys de Pampa de la Julia, también se les halló mechas de seguridad de color blanco y otros elementos utilizados para la explotación minera. La Fiscalía Penal de Santiago de Chuco inició las diligencias.

