Fe de Erratas ¿LEVANTAN BANDERA COLOMBIANA EN SANTA ROSA? / LÍDERES EN COMISIONES DEL CONGRESO
¡Bienvenidos a "Fe de Erratas" ! El nuevo espacio digital de ATV donde analizamos las noticias más relevantes con una mirada crítica y conversación abierta. PROGRAMA que busca crear un espacio diferente para la información y el debate. Acompáñanos en esta nueva aventura informativa.
Fe de Erratas ¿LEVANTAN BANDERA COLOMBIANA EN SANTA ROSA? / LÍDERES EN COMISIONES DEL CONGRESO.
Delincuentes asaltan y retienen a pareja para vaciar sus cuentas en San Juan de Miraflores.
Congreso inicia instalación de 12 comisiones ordinarias para el periodo 2025-2026.
¡Histórica caída! Dólar toca los 3.52 y seguirá bajando.
SJM: Golpean y roban camioneta con mercadería valorizada en 2 mil soles.
ATV Noticias Edición Matinal: Programa del lunes 11 de agosto del 2025.
'Secretos de cocina': Programa del lunes 11 de agosto del 2025.
'Secretos de cocina': Aprende a preparar crème brûlée con Sandra Plevisani.
Sujeto acabó con la vida de su hermana para quedarse con la herencia que se disputaban.
Militares botan a policías colombianos que querían ingresar a territorio peruano.
Frío en el Perú llegará hasta los -19 grados: ¿Qué zonas serán las más afectadas?.
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 11 de agosto de 2025.
Colombianos izaron su bandera en Loreto tras polémica de territorio.
La Libertad: Autoridades encuentran a censista que había sido reportada como desaparecida.
Sujeto recibe 3 balazos tras discutir con otro hombre mientras tomaba emoliente.
