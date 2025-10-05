GRABADO el 05-10-2025

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 5/10/2025 ADNRPP

EnVivo La noticias en la voz de los protagonistas en Ampliación de Noticias.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 5/10/2025 ADNRPP

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO SIEMPRECASARPP 5/10/2025.

Alcaldes de Tumbes y Tacna saludan proyecto de tren de alta velocidad ADNRPP ENTREVISTA.

Malaver cuestiona que ASESINAT0 motive un inmediato PARO de TRANSPORTISTAS ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 5/10/2025 DOMINGOFIESTARPP.

Sandoval: "La planificación no fue la más conveniente en la Línea 2 y Línea 1" ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 5/10/2025 ADNRPP.

Transportistas de Lima y Callao anuncian paro de 24 H para este lunes 6 ROTATIVARPP ENTREVISTA.

Inseguridad en Perú: propuestas, limitaciones y el papel de la PNP ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 05/10/2025 ROTATIVARPP.

Maduro lanza advertencia a Trump ante posible intervención estadounidense en Venezuela RPPMUNDO.

Filtración en la Policía impediría frenar el crimen organizado, indica Héctor Vargas ENFOQUERPP.

Confiep reflexiona sobre aumento de crimen organizado que ataca transportistas ENFOQUERPP ENTREV..

'Recomienda.pe': plataforma para que emprendedores puedan ofrecer sus servicios ADNRPP ENTREVISTA.

Elecciones 2026: ¿Qué nos dicen las redes sobre los votantes peruanos? ADNRPP ENTREVISTA.

Descubre la energía que marca tu crecimiento personal y económico SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.

Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO SIEMPRECASARPP 5/10/2025

video

Alcaldes de Tumbes y Tacna saludan proyecto de tren de alta velocidad ADNRPP ENTREVISTA

video

Malaver cuestiona que ASESINAT0 motive un inmediato PARO de TRANSPORTISTAS ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 5/10/2025 DOMINGOFIESTARPP

video

Sandoval: "La planificación no fue la más conveniente en la Línea 2 y Línea 1" ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 5/10/2025 ADNRPP

video

Transportistas de Lima y Callao anuncian paro de 24 H para este lunes 6 ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

Inseguridad en Perú: propuestas, limitaciones y el papel de la PNP ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 05/10/2025 ROTATIVARPP

video

Maduro lanza advertencia a Trump ante posible intervención estadounidense en Venezuela RPPMUNDO

video

Filtración en la Policía impediría frenar el crimen organizado, indica Héctor Vargas ENFOQUERPP

video

Confiep reflexiona sobre aumento de crimen organizado que ataca transportistas ENFOQUERPP ENTREV.

video

'Recomienda.pe': plataforma para que emprendedores puedan ofrecer sus servicios ADNRPP ENTREVISTA

video

Elecciones 2026: ¿Qué nos dicen las redes sobre los votantes peruanos? ADNRPP ENTREVISTA

video

Descubre la energía que marca tu crecimiento personal y económico SEGMENTO ViajeAOtraDimensión

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Medicina Peruana

Día de la Medicina Peruana

Creación del distrito de San Jerónimo de Tunán - Huancayo

Creación del distrito de San Jerónimo de Tunán - Huancayo

Creación del distrito de Bambas (Corongo)

Creación del distrito de Bambas (Corongo)

Creación del distrito de Chongos Bajo (Chupaca)

Creación del distrito de Chongos Bajo (Chupaca)

Día Mundial de los Docentes

Día Mundial de los Docentes

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 05 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.47
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo