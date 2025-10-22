GRABADO el 22-10-2025

Estado de emergencia en Lima y Callao podría limitar protestas de la 'Generación Z'

La declaración de estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por 30 días, anunciada por el Ejecutivo para enfrentar la criminalidad, ha generado preocupaciones sobre su posible impacto en protestas y manifestaciones públicas programadas en los próximos días.

El artículo 2 del decreto supremo establece que para actividades religiosas, culturales, deportivas y de carácter masivo, se deberá solicitar permiso ante las autoridades competentes, lo que según críticos podría restringir el derecho a la protesta.

Para Lando Carrasco, vocero de la Generación Z, esta medida tiene como finalidad principal limitar manifestaciones ciudadanas. Creemos que esta medida está enfocada a poder parar las protestas, más que al crimen organizado, afirmó, refiriéndose a la convocatoria del 15 de octubre, considerada la más grande del 2025.

DOS CONVOCATORIAS

Hasta ahora, la iniciativa de limitar derechos fundamentales se enmarca en dos convocatorias de marcha: una en respaldo a la labor policial, con concentración en el Campo de Marte, y otra de un colectivo de la Generación Z en contra del gobierno. Carrasco aclaró que su organización no participará, aunque respetó la decisión de colectivos independientes de convocar nuevas protestas.


Ingresa a http://ptv.pe/456749 para más información

Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 22/10/2025

Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 23 DE OCTUBRE DEL 2025.

Estado de emergencia: impresiones y balance sobre situación en Lima y Callao.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE DEL 2025.

Especialistas advierten que estado de emergencia no resolverá el problema de fondo de la inseguridad.

Rodrigo Delgado: En Latinoamérica el Estado va mucho más lento que el crimen organizado.

Jorge León Benavides es elegido presidente de la Asociación de Ferias del Perú.

Latam suspende ruta Lima-Orlando por cobro de tarifa de conexión internacional en el Jorge Chávez.

La Victoria: detienen a 23 personas durante operativo en la Quinta del Terror.

Estado de emergencia en Lima y Callao: requisan chips y celulares en centros penitenciarios.

Estado de emergencia: PNP recupera más de 2 mil autopartes robadas en mercado San Jacinto.

Wanda del Valle enfrenta juicio oral por ofrecimiento para el sicariato.

Cae "Bobby": detenido integraba la banda "Los Michis", "Los Diablos " y "Los Sanguinarios del Norte".

José Jerí participó en ceremonia por 103 aniversario de Seguridad del Estado.

Estado de emergencia en Lima y Callao podría limitar protestas de la 'Generación Z'.

Premier advierte que ampliar el Reinfo podría favorecer a la minería ilegal.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 23 DE OCTUBRE DEL 2025

video

Estado de emergencia: impresiones y balance sobre situación en Lima y Callao

video

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE DEL 2025

video

Especialistas advierten que estado de emergencia no resolverá el problema de fondo de la inseguridad

video

Rodrigo Delgado: En Latinoamérica el Estado va mucho más lento que el crimen organizado

video

Jorge León Benavides es elegido presidente de la Asociación de Ferias del Perú

video

Latam suspende ruta Lima-Orlando por cobro de tarifa de conexión internacional en el Jorge Chávez

video

La Victoria: detienen a 23 personas durante operativo en la Quinta del Terror

video

Estado de emergencia en Lima y Callao: requisan chips y celulares en centros penitenciarios

video

Estado de emergencia: PNP recupera más de 2 mil autopartes robadas en mercado San Jacinto

video

Wanda del Valle enfrenta juicio oral por ofrecimiento para el sicariato

video

Cae "Bobby": detenido integraba la banda "Los Michis", "Los Diablos " y "Los Sanguinarios del Norte"

video

José Jerí participó en ceremonia por 103 aniversario de Seguridad del Estado

video

Estado de emergencia en Lima y Callao podría limitar protestas de la 'Generación Z'

video

Premier advierte que ampliar el Reinfo podría favorecer a la minería ilegal

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Día del Leonismo Peruano

Día del Leonismo Peruano

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Día del Fiscalizador de la ATU

Día del Fiscalizador de la ATU

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 23 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo