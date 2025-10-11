GRABADO el 11-10-2025

Rímac: encapuchados irrumpen y destruyen puestos del mercado de flores Uniflor

Una violenta irrupción sacudió el mercado de flores Uniflor, ubicado en el distrito del Rímac, durante la noche del último viernes 10 de octubre. Alrededor de 30 personas ingresaron por la fuerza para destruir puestos y vitrinas, y provocaron un enfrentamiento con los trabajadores del lugar.



El abogado de los afectados, Henry Bander, indicó a Exitosa Noticias que este no sería el primer intento de desalojo violento y recordó que el mercado ya fue atacado en septiembre en al menos dos ocasiones anteriores.



"Tomaron el mercado por asalto, ya hay antecedentes desde el 17 de septiembre cuando lo quemaron. El 25 también hubo balaceras y heridos. Todo está denunciado en la Fiscalía", expresó Bander.



Presunta responsable



El letrado señaló que detrás de estos ataques estaría una mujer identificada como Yolanda Lavado, quien asegura haber comprado la propiedad a una iglesia misionera, aunque explicó que la venta fue en acciones y derechos sin precisar el área exacta adquirida. Durante el enfrentamiento, testigos aseguraron que se escucharon disparos, lo que incrementó el miedo entre los comerciantes.



Medidas de prevención e investigación



Tras el ataque, los comerciantes se encerraron dentro del mercado como medida de protección y bloquearon los accesos con los restos de las vitrinas destruidas. Personal de la PNP llegó al lugar y resguarda las inmediaciones para prevenir nuevos disturbios. Hasta el momento no se reportan detenidos, y las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar a los responsables.





