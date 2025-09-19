GRABADO el 19-09-2025

Mujer acribillada en descampado: Los sicarios huyeron en dos mototaxis

Una joven fue encontrada sin vida en un descampado del cerro Vispan, Santa María. Vecinos de la zona indicaron que, tras escuchar los disparos, vieron huir a dos motos. El fiscal Onasis Bedia señaló que el brutal crimen sería obra de mafias extranjeras vinculadas a la explotación sexual.

