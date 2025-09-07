GRABADO el 07-09-2025

MUNDIAL de DESAYUNOS EN VIVO IBAI: PERÚ VS CHILE VENEZUELA VS BOLIVIA EnDirectoLR

PERÚ VS CHILE EN VIVO IBAI La competencia más sabrosa ya está en marcha: Perú y Chile se enfrentan en el Mundial de Desayunos organizado por Ibai Llanos. Los usuarios decidirán con su voto cuál de los dos países ofrece la mejor propuesta gastronómica.



peru chile ibai



ibai mundial de desayunos

peru vs chile en vivo

peru vs chile ibai

mundial de desayunos ibai

pan con chicrarrón ibai

ibai peru vs chile

ibai pan con desayunos

venezuela vs bolivia

MUNDIAL de DESAYUNOS EN VIVO IBAI: PERÚ VS CHILE VENEZUELA VS BOLIVIA EnDirectoLR.

MUNDIAL de DESAYUNOS EN VIVO IBAI: PERÚ VS CHILE VENEZUELA VS BOLIVIA EnDirectoLR.

NEUMONÍA: la ENFERMEDAD RESPIRATORIA que puede ser MORTAL si no la DETECTAS A TIEMPO LR.

Puerto Rico RESPALDA operativo militar de EE.UU. Noticias del día 06 de septiembre de 2025 LR.

Puerto Rico RESPALDA operativo militar de EE.UU. Noticias del día 06 de septiembre de 2025 LR.

Juliana OXENFORD entrevista a SUSEL PAREDES HNNewsLR.

Puerto Rico ACUSA a NICOLÁS MADURO de INUNDAR la ISLA con DROGAS LR.

Carmen Velarde: En el Perú, los muertos no votan y esa narrativa hay que eliminarla HLR.

Venezuela llama a la unidad latinoamericana frente a despliegue militar de Estados Unidos LR.

Preocupación en Colombia: EE.UU. podría retirar certificación antidrogas LR.

¡Hackers revelan cómo la PNP espía a la población! HLR.

Tráfico postal hacia EE.UU. disminuye más del 80 por aranceles de Donald Trump LR.

¡PERDIÓ EL PAN CON CHICHARRÓN! Desayuno peruano cae en ranking internacional HLR.

7 miembros del Clan del Golfo se rinden al Ejército de Colombia LR.

¡HACKEO EN LA PNP! Dirección de Inteligencia confirma caso de CIBERDELINCUENCIA HLR.

Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.