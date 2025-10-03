GRABADO el 03-10-2025

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

DOMINGO AL DÍA La captura de la red de "El Monstruo" shorts.

DOMINGO AL DÍA La caída de "El Mosntruo" en Paraguay shorts.

Primera procesión del Señor de los Milagros será este sábado Edición Mediodía Noticias Perú.

Surco inicia recuperación de áreas públicas ocupadas Edición Mediodía Noticias Perú.

Congreso apela pensión vitalicia para Pedro Castillo Primera Edición Noticias Perú.

Accidente entre bus y combi congestiona av. Túpac Amaru Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA Juan Manuel Cavero es el nuevo ministro de Justicia shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Hugo García e Isabella Ladera disfrutan de Puerto Rico shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Hija de Tongo triunfó en España shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Alessia y Ariana Rovegno se lucen en París shorts.

Fran Drescher recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood América Espectáculos (HOY).

Expareja de Said Palao arremetió contra Macarena Vélez América Espectáculos (HOY).

Alessia Rovegno deslumbró en París como invitada de Karl Lagerfeld América Espectáculos (HOY).

EN VIVO CUARTO PODER EN DIRECTO - 05/10/2025 América Noticias.

Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Medicina Peruana

Día de la Medicina Peruana

Creación del distrito de San Jerónimo de Tunán - Huancayo

Creación del distrito de San Jerónimo de Tunán - Huancayo

Creación del distrito de Bambas (Corongo)

Creación del distrito de Bambas (Corongo)

Creación del distrito de Chongos Bajo (Chupaca)

Creación del distrito de Chongos Bajo (Chupaca)

Día Mundial de los Docentes

Día Mundial de los Docentes

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

