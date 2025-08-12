GRABADO el 12-08-2025

¿Jefferson Farfán le escupió a Evelyn Vela? Esto fue lo que dijo la exbailarina en cafeconlachevez

¿Jefferson Farfán le escupió a Evelyn Vela? Esto fue lo que dijo la exbailarina en cafeconlachevez trome



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe

Desde Trome Perú

¡HARTO CHIMI CHIMI! Alexandra Hörler en cafeconlachevez MIÉRCOLES 6PM trome shorts.

¿Jefferson Farfán le escupió a Evelyn Vela? Esto fue lo que dijo la exbailarina en cafeconlachevez.

Ricardo Gareca y su explicación de por qué no se ganó el repechaje a Qatar 2022 lafedecuto trome.

Evelyn Vela: Nunca estuve presa en Estados Unidos trome cafeconlachevez.

Alberto Beingolea y la única vez que lloró por un gol peruano trome lafedecuto.

Evelyn Vela dice que conoció a Cueva por Melissa Klug trome lafedecuto shorts.

RICARDO GARECA: Su verdad sobre Cueva, repechaje de Qatar, Chile, Maradona y más lafedecuto.

Evelyn Vela confirma que fue pareja de Cristian Castro trome cafeconlachevez.

BEINGOLEA revela que quedó más pobre tras ser candidato a presidente lafedecuto trome.

¡HARTO AGUADITOOOO! El Tigre Gareca llegó a lafedecuto VIERNES 6PM trome.

Alberto Beingolea y la vez que queria ser cantante en la television lafedecuto trome.

PETRO declara que isla SANTA ROSA es de COLOMBIA Trome.

Raúl Beryon revela por qué emigró a los EE.UU. cafeconlachevez trome.

¡La firmó el profe! Gareca dejó su sello en la camiseta de Cuto ESTE VIERNES 6PM lafedecuto.

EVELYN VELA: Melissa Klug, su detención en EE.UU., Waldir, Cristian Castro y más cafeconlachevez.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Trome Perú

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.