GRABADO el 08-10-2025

Dina Boluarte declaró que la delincuencia se ha fortalecido por la inmigración ilegal ENCENDIDOSRPP

Durante la ceremonia por el 204 aniversario de la Marina de Guerra del Perú, la presidenta Dina Boluarte declaró sobre el impacto de la inmigración ilegal en el crecimiento de la delincuencia en el país. Afirmó que los gobiernos anteriores no lograron controlar este fenómeno, lo que habría permitido que la criminalidad se fortalezca en los últimos años.



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 08/10/2025 FCCRPP.

Chicho Salas analiza el presente de Alianza Lima y opina sobre Gorosito FCCRPP.

ENVIVO VAMOS AL VARVamosAlVar 8/10/25.

ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 08/10/25 PDFRPP.

Álvaro Rod anuncia su RETIRO de los escenarios ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 08/10/25 LASCOSASRPP.

ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 08/10/25 ECONOMIAXTODOS.

Selección Peruana: Miguel Araujo y su EMOTIVO mensaje a la nueva generación FCCRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 08/10/2025 ROTATIVARPP.

La emergencia del transporte urbano en Lima: Retos y propuestas RPPDESPACHO.

Manifestantes lanzaron huevos y piedras a PHILLIP BUTTERS ROTATIVARPP DESPACHO.

Licencia por embarazo: ¿Cuánto tiempo te corresponde y cómo solicitarla? ENCENDIDOSRPP.

ENVIVO ENCENDIDOS 08/10/2025 ENCENDIDOSRPP.

Tres hombres fueron ASESINAD0S en zona agrícola de San Martín de Porres RPPDESPACHO DESPACHO.

Dina Boluarte declaró que la delincuencia se ha fortalecido por la inmigración ilegal ENCENDIDOSRPP.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.