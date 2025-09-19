"Cámaras estaban de adorno": Mujer es acribillada frente a sus hijos mientras manejaba en Comas
Un atroz crimen ocurrió en el distrito de Comas (Lima, Perú): una mujer iba conduciendo su camioneta junto a sus hijos. De pronto, sicarios que la habrían estado siguiendo le dispararon. Dos balas cayeron en su cabeza. Otras dos, en su cuello. La identificación de los criminales se complica debido a que las cámaras de seguridad no funcionaban.
Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
¿Julio Velarde dejará el Banco Central de Reserva del Perú? Estos serían sus posibles sucesores.
Partidos que tendrán este tipo de elecciones primarias deberán cumplir un requisito muy importante.
Estos partidos políticos fueron multados en los últimos años: Muchos aún tienen pagos pendientes.
Acribillan a madre mientras manejaba cerca a su casa: Sus hijas menores terminaron heridas.
Le robaron equipos a joven genio que iba a representarnos en mundial: Esto le dio Latina Noticias.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 19 DE SETIEMBRE DEL 2025.
CONGRESO FIRMA AUTÓGRAFA DE LEY DE RETIRO DE AFP.
Policía captura y revela cómo operaba banda extorsiva: 12 detenidos de 'Los Injertos del Rímac'.
Fueron rodeados por varios criminales armados: Encañonan a jóvenes en la puerta de edificio.
Mujer acribillada en descampado: Los sicarios huyeron en dos mototaxis.
"Cámaras estaban de adorno": Mujer es acribillada frente a sus hijos mientras manejaba en Comas.
¿JULIO VELARDE YA NO MÁS EN EL BANCO CENTRAL DE RESERVA?.
One Piece se vuelve clave para los jóvenes peruanos.
DELIA ESPINOZA RESPONDE POR EVALUACIÓN DE SUSPENSIÓN POR LA JNJ.
Viajaron a USA para mejor tratamiento, pero la permanencia de 6 meses se acaba: "Me pueden castigar".
Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.