GRABADO el 07-08-2025

Premier Eduardo Arana visita Santa Rosa tras disputa limítrofe con Petro El Comercio

En medio de recientes declaraciones del presidente colombiano GustavoPetro, que cuestionaron la soberanía peruana sobre la IslaSanta Rosa, el presidente del Consejo de Ministros, EduardoArana, encabezó una visita junto a varios ministros a la zona fronteriza para reafirmar la presencia del Estado. La comitiva recorrió puestos de salud, educación, justicia y programas sociales en la isla poblada y recibió el respaldo de residentes con banderas patrias. Arana dejó un claro mensaje de unidad y esperanza, comprometiéndose a mejorar los servicios y promoviendo campañas de documentación para los habitantes. Mientras tanto, Petro continúa su postura desde Leticia, anunciando el inicio de un proceso para reivindicar la frontera sur colombiana si no se da diálogo bilateral.



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Santa Rosa: ¿En qué condiciones está la isla disputada entre Perú y Colombia? El Comercio.

Premier Eduardo Arana visita Santa Rosa tras disputa limítrofe con Petro El Comercio.

Gustavo Petro declara la soberanía de Colombia sobre la isla Santa Rosa El Comercio.

Gustavo Petro envía mensaje tras polémica territorial con Perú en el Amazonas EN VIVO.

México: ¿por qué una caravana de 300 inmigrantes se dirige a la capital? El Comercio.

DAMOS CON PALO A PAOLO GUERRERO UNOMAS EN VIVO.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy lunes 7 de agosto de 2025 ? El Comercio.

Tragedia en concierto de 'Damas Gratis': un muerto tras pelea de hinchas en Colombia El Comercio.

Tensión por Isla Santa Rosa: Petro insiste en iniciar proceso contra Perú TQH EN VIVO.

Premier de Perú acude hoy al distrito de Santa Rosa en zona fronteriza con Colombia El Comercio.

Perú y Colombia en tensión: ¿por qué la acusación de Petro no tiene fundamento? TQH EN VIVO.

¿Perú le cedió territorio a Colombia?: el origen de Leticia El Comercio.

Kelley Mack: Glioma, el agresivo tumor cerebral que venció a actriz de TWD El Comercio.

Florentino Pérez demanda a Perú por no pagar 315 millones por el Metro de Lima El Comercio.

EL TRÁFICO DE LIMA tráfico lima shorts perú.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.