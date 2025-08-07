GRABADO el 07-08-2025

EE. UU. sanciona a India con nuevos aranceles por su relación comercial con Rusia Gestión

El presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, firmó este miércoles un decreto que impone un arancel adicional del 25 a los productos de India como represalia por la compra continua de petróleoruso. Esta nueva tarifa se suma a otra del 25 ya vigente, llevando a un total del 50 de aranceles combinados sobre mercancías indias. La medida entrará en vigor en tres semanas.



Según el documento oficial, esta sanción busca limitar la capacidad de Rusia para financiar su invasión a Ucrania, al considerar dicha acción una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridadnacional y la política exterior de EE. UU. La iniciativa se enmarca en una estrategia de presión económica sobre los países que aún mantienen lazos comerciales energéticos con Moscú.



India es actualmente el segundo mayor comprador de petróleo ruso después de China. En 2024, cerca del 36 de las importaciones petroleras indias provinieron de Rusia, frente al 2 previo al conflicto. NuevaDelhi ha defendido esta dependencia alegando que los proveedores tradicionales desviaron sus suministros hacia Europa tras el inicio de la guerra.



