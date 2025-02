Autoridades investigan la razón por la que el techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo colapsó, tragedia que dejó 6 muertos.



📺 Mira los https://www.youtube.com/playlistlist=PL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



#realplazadetrujillo #trujillo #trujilloperu #realplazatrujillo #realplazatrujilloaccidente #realplazatrujilloaccidentehoy #accidenterealplazatrujillo #noticiasperú #noticiasdeúltimahora #noticiasdeúltimomomento #noticiasdeúltimominuto #trujillonoticiasdehoy



📱Envía tus denuncias por WhatsApp → 941 000 000



🔔 SUSCRÍBETE → https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



📰 MÁS NOTICIAS → http://larepublica.pe/

📍 FACEBOOK → https://facebook.com/larepublicape

📍 X → https://twitter.com/larepublica_pe

📍 INSTAGRAM → https://instagram.com/larepublica_pe/

📍 TIKTOK→ https://tiktok.com/@larepublica.pe

📍 WHATSAPP → https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

#LaRepública

trujillo

trujillo peru

real plaza trujillo

real plaza trujillo accidente

la libertad

tragedia en trujillo

trujillo noticias de hoy

real plaza trujillo

real plaza de trujillo accidente

real plaza de trujillo accidente hoy

real plaza de trujillo ultima hora

real plaza de trujillo noticias de último minuto

tragedia en trujillo

caida de techo de real plaza de trujillo

real plaza en trujillo en real plaza de trujillo

real plaza en trujillo noticias

real plaza en trujillo ultimas noticias

colapsa techo de real plaza en trujillo

cae techo de real plaza en trujillo

techo del real plaza en trujillo se desplomo

techo del real plaza en trujillo se cayó

accidente en real plaza en trujillo

rescate en real plaza en trujillo

real plaza en trujillo accidente hoy

real plaza en trujillo noticias de ultimo minuto

emergencia en real plaza en trujillo noticias

colapsó techo de centro comercial Real Plaza

reportan 8 muertos en real plaza de trujillo

techo del Real Plaza en Trujillo colapsa

techo del real plaza de trujillo cae sobre patio de comidas

rescate en real plaza de trujillo

real plaza se pronunció tras colapso de techo

Noticias adicionales en La República - LR+

Hombre daña piedra de los doce ángulos en Cusco #vlrp

Velan restos de policía, su esposa e hija que fallecieron en derrumbe | #EnVivoLR

Tragedia en Real Plaza de Trujillo: posibles causas que provocaron derrumbe | #LR

Familia completa muere tras colapso de techo en el Real Plaza Trujillo | #LR

Sobreviviente cuenta segundos de terror durante el derrumbe en Real Plaza Trujillo | #LR

Auto a excesiva velocidad impacta contra mototaxi en Ate | #EnVivoLR

Una familia entera ha fallecido tras colapso de techo en Real Plaza Trujillo #lr #shorts

La VERDAD sobre la Vía Expresa Sur: ¿Progreso o Desastre? #NewsLR

🔴 German Elections 2025 LIVE: Official vote count and results | CDU, AfD and SPD | #EnDirectoLR

Gran incendio en el Gran Manchester afecta a vehículos pesados #VLRP

Velan a Harumi Carbajal, trabajadora de Ripley fallecida en tragedia del Real Plaza Trujillo | #LR

Los congresistas que limitaron el cierre del Real Plaza Trujillo: FP y APP en la lista |#LR

Avioneta cae en zona residencial en el distrito de San Bartolo, al sur de Lima. #lr #shorts

Reportan caída de estructura metálica del puente Ricardo Palma #lr #shorts

Denuncian a Carlos Rodríguez Pastor por caída de techo en Real Plaza Trujillo. #lr #shorts

Además hoy día 24 de Febrero en el calendario del Perú.

Más videos de La República - LR+

Todos los videos desde el canal La República - LR+ en Youtube.