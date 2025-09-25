GRABADO el 25-09-2025

Abogados sin Fronteras: formación virtual, innovación y doble titulación para el futuro legal

En diálogo con Exitosa, el docente de Derecho en modalidad a distancia de la Universidad Continental, Fernando Robles, explicó los alcances de Contiverso, una aplicación de realidad virtual respaldada por reconocidas entidades acreditadoras y certificadoras a nivel internacional.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Alianza Lima puede "sacar un resultado positivo" ante U de Chile, afirma Edgar González.

EXITOSA DEPORTES COPA SUDAMERICANA: ALIANZA LIMA BUSCARÁ VENCER A LA 'U' DE CHILE EN COQUIMBO.

Alianza Lima puede "sacar un resultado positivo" ante U de Chile, afirma Edgar González.

EXITOSA DEPORTES COPA SUDAMERICANA: ALIANZA LIMA BUSCARÁ VENCER A LA 'U' DE CHILE EN COQUIMBO.

Hinchas de la U de Chile buscarán ingresar a partido contra Alianza Lima, según periodista chilena.

LAP sería sancionada tras grave violación de seguridad en el Aeropuerto Jorge Chávez, según el MTC.

Gremios de transportistas se reunirán con el ministro del Interior el próximo lunes.

Abogados sin Fronteras: formación virtual, innovación y doble titulación para el futuro legal.

INPE elaborará un informe para sustentar su posible internamiento en la Base Naval del Callao.

INPE elaborará un informe para sustentar su posible internamiento en la Base Naval del Callao.

"Se presume que 'El Monstruo' recibía dinero desde Perú", señala periodista paraguaya.

Vía Expresa Sur: "Una obra se inaugura completa", indica Luis Quispe Candia.

Vía Expresa Sur: "Una obra se inaugura completa", indica Luis Quispe Candia.

Aeropuerto Jorge Chávez: Avión de pasajeros casi colisiona con vehículo no autorizado.

Vía Expresa Sur: Falta de señalización pone en peligro a conductores y peatones.

Además hoy día 26 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Alianza Lima puede "sacar un resultado positivo" ante U de Chile, afirma Edgar González

video

EXITOSA DEPORTES COPA SUDAMERICANA: ALIANZA LIMA BUSCARÁ VENCER A LA 'U' DE CHILE EN COQUIMBO

video

Alianza Lima puede "sacar un resultado positivo" ante U de Chile, afirma Edgar González

video

EXITOSA DEPORTES COPA SUDAMERICANA: ALIANZA LIMA BUSCARÁ VENCER A LA 'U' DE CHILE EN COQUIMBO

video

Hinchas de la U de Chile buscarán ingresar a partido contra Alianza Lima, según periodista chilena

video

LAP sería sancionada tras grave violación de seguridad en el Aeropuerto Jorge Chávez, según el MTC

video

Gremios de transportistas se reunirán con el ministro del Interior el próximo lunes

video

Abogados sin Fronteras: formación virtual, innovación y doble titulación para el futuro legal

video

INPE elaborará un informe para sustentar su posible internamiento en la Base Naval del Callao

video

INPE elaborará un informe para sustentar su posible internamiento en la Base Naval del Callao

video

"Se presume que 'El Monstruo' recibía dinero desde Perú", señala periodista paraguaya

video

Vía Expresa Sur: "Una obra se inaugura completa", indica Luis Quispe Candia

video

Vía Expresa Sur: "Una obra se inaugura completa", indica Luis Quispe Candia

video

Aeropuerto Jorge Chávez: Avión de pasajeros casi colisiona con vehículo no autorizado

video

Vía Expresa Sur: Falta de señalización pone en peligro a conductores y peatones

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de Creación y Semana Turística de Huaytará (Huancavelica)

Aniversario de Creación y Semana Turística de Huaytará (Huancavelica)

Día Mundial de la Anticoncepción

Día Mundial de la Anticoncepción

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes

Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Nacimiento del médico Honorio Delgado

Nacimiento del médico Honorio Delgado

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 26 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo