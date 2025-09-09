GRABADO el 09-09-2025

Nepal: se intensifica violencia en protestas ROTATIVARPP

Un levantamiento juvenil en Nepal, encabezada por el grupo que se hace llamar Generación Z, ha desencadenado el colapso del gobierno y dejado un saldo de al menos 25 fallecidos y más de 300 heridos como resultado de los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.



