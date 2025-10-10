GRABADO el 10-10-2025

La emotiva reacción de María Corina Machado y Edmundo González al Nobel de la Paz El Comercio

Estoy en shock: el emotivo momento en que MaríaCorinaMachado conversa con EdmundoGonzález tras conocer que fue galardonada con el PremioNobeldelaPaz.

La líder opositora venezolana recibió la noticia este viernes y, visiblemente conmovida, contactó a González Urrutia quien reside en España para compartir su sorpresa y alegría.

Este fue el instante que conmovió a miles en redes sociales.



