GRABADO el 15-09-2025

La llorona

hildebrandtensustreceOficial

Desde Hildebrandt en sus trece

El libro que tanto temen.

El candidato 2026.

Todos asqueados.

La gente se hartó.

Porky incita al asesinato.

Vizcarra 1, Castillo 2.

Volvió apaleado.

La llorona.

César Hildebrandt en vivo.

César Hildebrandt en vivo.

César Hildebrandt en vivo.

César Hildebrandt en vivo.

César Hildebrandt en vivo.

César Hildebrandt en vivo.

César Hildebrandt en vivo.

Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Hildebrandt en sus trece

Todos los videos desde Hildebrandt en sus trece en Youtube.