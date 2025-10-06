GRABADO el 06-10-2025

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 06 de Octubre de 2025

Conéctate y mantente informado con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional



Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9

Twitter: https://twitter.com/atvnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias



ATVNoticias ATVEnVIVO NoticiasPerú atvnoticiasenvivo

Desde ATV Noticias

Surco: Comensales que cenaban tranquilamente son sorprendidos por dos asaltantes.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del lunes 6 de octubre del 2025.

'Secretos de cocina': Aprende a preparar un chiffon de chocolate con Sandra Plevisani.

Martín Valeriano ante la falta de acción del Gobierno: "La protesta se puede radicalizar aún más".

Dirigentes transportistas enfurecen contra la inseguridad: "Nuestra vida vale 10 soles".

¿Cuáles son las razones por las que menores de edad huyen de casa?.

Carabayllo: Transportistas y policías llegan a un acuerdo para detener enfrentamientos.

Choferes dejan sus buses apagados bloqueando la Panamericana Norte como medida de protesta.

Julio Rau Rau indignado por la inseguridad: "¿Por qué no podemos con el vandalismo?".

Manifestantes indignados por la extorsión contra el transporte público.

Paro de transportistas: Manifestantes apagan buses en la Av. Túpac Amaru y queman llantas.

Línea 1 del Metro de Lima: Colas interminables en el tren debido al paro de transportistas.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 06 de Octubre de 2025.

Julio Rau Rau revela acuerdo de transportistas: "Por cada muerto iremos a paro".

Paro de transportistas: Manifestantes heridos tras enfrentamientos con la policía en Carabayllo.

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.