GRABADO el 14-09-2025

Incidente en España: Protesta propalestina en La Vuelta deja 22 heridos y dos detenidos LR

Una protesta propalestina interrumpió la última etapa de La Vuelta a España en Madrid, obligando a suspender la carrera a 56 kilómetros de la meta. Manifestantes bloquearon calles y lanzaron objetos contra la policía, pese a un amplio despliegue de seguridad.
El enfrentamiento dejó 22 policías heridos y dos detenidos. La tensión continuó tras la suspensión, y la policía usó pelotas de goma para dispersar a los manifestantes.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Creación de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP)

Día Mundial del Linfoma

Día Internacional de la Democracia

Fiesta de la Exaltación de la Cruz en Calca (Cusco)

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

