GRABADO el 14-09-2025

Incidente en España: Protesta propalestina en La Vuelta deja 22 heridos y dos detenidos LR

Una protesta propalestina interrumpió la última etapa de La Vuelta a España en Madrid, obligando a suspender la carrera a 56 kilómetros de la meta. Manifestantes bloquearon calles y lanzaron objetos contra la policía, pese a un amplio despliegue de seguridad.

El enfrentamiento dejó 22 policías heridos y dos detenidos. La tensión continuó tras la suspensión, y la policía usó pelotas de goma para dispersar a los manifestantes.



larepública LaVuelta protesta heridos españa propalestina



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



PROGRAMAS

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e



La Vuelta incidente

protesta propalestina

policias heridos en la vuelta

la vuelta 2025

protesta propalestina

PROBLEMAS POLICIALES Sin Guion con Rosa María Palacios.

Esto dijo Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo del 12 septiembre EnDirectoLR.

Venezuela acusa a EE. UU. de triplicar vuelos de aviones espía LR.

Incidente en España: Protesta propalestina en La Vuelta deja 22 heridos y dos detenidos LR.

¡CONTRADICCIONES! Dina Boluarte apoya el retiro de fondos pese a rechazo del MEF HLR.

ULTIMAHORA: VENEZUELA denuncia vuelos espía de EE.UU. Noticias del 14 de septiembre de 2025 LR.

¡EN MEDIO DE PROTESTAS! Dina sorprende cantando al papa León XIV su cumpleaños HLR.

Aliado de Nicolás Maduro habría negociado entregarlo a EE.UU., según Jaime Bayly LR.

UNIVERSITARIO VS MELGAR FECHA 8 LIGA 1 2025 Líbero.

EEUU sacudido por los ASESINATOS de Charlie Kirk y refugiada ucraniana LR.

Ibai Llanos visitará Perú para entregar trofeo del Mundial de Desayunos LR.

¡LO SABÍAN! Informe reveló que conocían el mal estado del tren antes de traerlo a Perú HLR.

Incendio en el Misti: plan de salud y autoridades en alerta EnVivoLR.

ASI CELEBRÓ SUS 70 AÑOS EL PAPA LEÓN XIV LR.

María Corina Machado señala que el fin del régimen de Maduro está cerca LR.

Además hoy día 15 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.