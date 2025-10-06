GRABADO el 06-10-2025

LUCY CABRERA cuenta que MAGALY y solo la apoyó por rating en el caso Max Álvarez cafeconlachevez

LUCY CABRERA cuenta que MAGALY y solo la apoyó por rating en el caso Max Álvarez cafeconlachevez



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe

Desde Trome Perú

Paul Cominges y su difícil relación con Percy Olivares en Grecia trome lafedecuto.

¡Universitario va por el TRI! Crisis en Alianza Lima y lo último del Perú vs. Chile EN VIVO.

LUCY CABRERA cuenta que MAGALY y solo la apoyó por rating en el caso Max Álvarez cafeconlachevez.

HORÓSCOPO SEMANAL del 07 al 12 de octubre Predicciones con Soralla De Los Ángeles .

Paro de transportistas del 6 de octubre: así se desarrolla la protesta en Lima y Callao Trome.

PAUL COMINGES: Su decepción con Roberto Martínez, hepatitis, fichaje por Alianza y más lafedecuto.

Expulsan del Perú a operador del Pequeño J vinculado al triple crimen en Argentina!.

'Amá Charo' le pedía a Cuto que vaya suave con Jefferson en los clásicos Trome.

EN VIVO: Expulsan a MATÍAS OZORIO, complice de "PEQUEÑO J", a Argentina Trome.

Disfunción eréctil en hombres: mitos, verdades y cómo solucionarla EN VIVO Doctor Trome .

¡PAUL COMINGES TRAE HARTO AGUADITO! VIERNES 6PM trome lafedecuto.

¿Cómo la convencieron para que Farfán juegue en Alianza Lima? trome lafedecuto.

LUCY CABRERA: Echa a Clara Seminara, Analí, Magaly la apoyó por rating y más cafeconlachevez.

LA VEZ QUE AMÁ CHARO 'CUADRÓ' A JEFFERSON POR LAS INDISCIPLINAS trome lafedecuto.

Amá Charo y el día que pidió chaleco para Jefferson Farfán ante la U trome lafedecuto.

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Trome Perú

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.