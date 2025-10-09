GRABADO el 09-10-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Sinvergüenza y corrupto, pobladores insultan y rechazan a César Acuña

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 09 octubre 2025



CUSCO: Defensor del Pueblo defiende a Philip Butters y advierte anarquía tras protestas en Juliaca

AYACUCHO: Si nos callamos, aceptamos, Asfah defiende protesta ante visita de autoridades

LA LIBERTAD: Sinvergüenza y corrupto, pobladores insultan y rechazan a César Acuña

LAMBAYEQUE: Orquestas de cumbia también son víctimas de extorsiones

AREQUIPA: Posiciones encontradas de vecinos por cierre de vías en San Lázaro

LORETO: Macerado de suri cura problemas respiratorios



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú



Desde El Búho pe

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

