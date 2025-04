GRABADO el 07-04-2025

Así se vive el paro de transportistas en Lima: Pasajeros esperan largo rato por buses

La ola criminal contra los transportistas no ha parado en Perú. Cada semana, se ve cómo una empresa de buses recibe un ataque extorsivo que, lamentablemente a veces, puede cobrarse la vida de un chofer, un cobrador o un pasajero. Por ese motivo, el rubro ha convocado a un nuevo paro. Así es como se ven las principales avenidas y paraderos de la ciudad.



