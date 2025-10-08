GRABADO el 08-10-2025

¿Qué es el Plan Independencia 200?: la estrategia chavista para enfrentar a EE.UU.? El Comercio

Venezuela ha puesto en marcha el Plan Independencia 200 en los estados de Carabobo y La Guaira, con un despliegue cívico-militar encabezado por Diosdado Cabello. El régimen chavista asegura que el país está preparado para responder a amenazas externas, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos.



En este video analizamos qué implica este plan: el papel de la FANB, la milicia, los ODDI y autoridades regionales las 27 tareas territoriales anunciadas y el mensaje que se envía como estrategia de legitimación y disuasión.



También examinamos los antecedentes: las críticas internacionales al régimen, los despliegues navales en el Caribe y el discurso oficial de soberanía frente al asedio imperialista.



Descubre cómo estas maniobras podrían moldear la estabilidad política y militar de Venezuela, y qué reacciones podrían generarse en la región.



