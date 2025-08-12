GRABADO el 12-08-2025

Hermanos policías integraban banda de asaltantes: víctima los reconoció al denunciar en comisaría

Elizabeth Nina Yujra, suboficial de segunda de la PNP en Puno, fue detenida por integrar una banda criminal junto a su hermano Víctor Nina Yujra, también policía activo. Mientras pertenecía a la unidad canina y participaba en actos institucionales, la efectiva utilizaba su uniforme para cometer asaltos.



El hecho salió a luz cuando la víctima la reconoció al formalizar una denuncia en la dependencia policial. Según el relato de las víctimas, cinco sujetos con chalecos policiales ingresaron violentamente a una vivienda para amordazar a los ocupantes y sustraer sus bienes.



Los afectados identificaron a los hermanos Nina Yujra como partícipes, destacando que Víctor empleó su vehículo oficial durante el delito. Tras la investigación, Elizabeth recibió nueve meses de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial, mientras su hermano permanece prófugo.



Respuesta de la Policía y acciones



El general Jorge Guardia Riveros, jefe de la Región Policial Puno, aseguró que todo efectivo involucrado en actos delictivos "será investigado". Las autoridades intensifican la búsqueda de Víctor Nina Yujra y otros integrantes de la banda.



Más robos de agentes



Cabe resaltar, que este caso no es aislado, en abril del año pasado, siete agentes de la policía fueron detenidos por asaltar una vivienda en Juliaca, evidenciando patrones de infiltración criminal en la institución.

Desde 24 Horas

Conozca todo sobre la cura para el dolor en las articulaciones.

Cuyes se "casaron" en festival cajamarquino: con singulares trajes protagonizan curiosa unión.

24 HORAS EDICIÓN MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MARTES 12 DE AGOSTO DEL 2025.

¿Candidato presidencial?: Aparecen pintas de Juan José Santiváñez en Arequipa.

Elio Riera recibió invitación de César Acuña para postular a la Cámara de Diputados por APP.

Yessenia Lozano: Parlamento dio por finalizado nombramiento de la hija política de César Acuña.

Precandidato colombiano envía amenaza al Perú por Santa Rosa: Patria o muerte.

Junín: influencers ingresan ilegalmente al nevado Huaytapallana.

Chanchamayo: Niña de 6 años cruza la pista y camioneta la atropella.

Hermanos policías integraban banda de asaltantes: víctima los reconoció al denunciar en comisaría.

Chiclayo: Delincuentes se llevan 27 mil soles en joyas.

Loreto: Pobladores de Santa Rosa indignados por izamiento de bandera colombiana (2/2).

Alejandro Toledo habría sufrido descompensación durante audiencia, revela su abogado.

Juan Peña en contra de que Patricia Benavides sea designada representante ante el JNE.

Carabayllo: tres pasajeros heridos tras detonación de explosivo en bus de transporte.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.