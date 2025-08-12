GRABADO el 12-08-2025

Adolescente trató de evitar robo de su celular y fue acuchillado por delincuentes

En el distrito de Villa El Salvador, un adolescente de 14 años resultó gravemente herido tras ser apuñalado por un delincuente que intentó robarle el celular. Los padres de la víctima indicaron que el joven se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).



Noticias del Perú y actualidad, política.



