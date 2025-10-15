GRABADO el 15-10-2025

Callao: PNP captura a extranjero que agredió a perrita en plena vía pública

La PNP intervino en el Callao a un ciudadano venezolano que agredió brutalmente a una perrita en plena vía pública. El animal, llamado Atenea, fue rescatado y recibe atención médica. El detenido también afronta cargos por tráfico ilícito de drogas.

Desde TVPerú Noticias

