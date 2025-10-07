¿Qué son los MISILES TOMAHAWK y por qué RUSIA amenazó a EEUU sí se los vende a Ucrania? Gestión
En uno de los momentos más delicados desde su involucramiento como mediador, el presidente Donald Trump evalúa seriamente vender misiles Tomahawk a Ucrania. Esta posible decisión, según ha advertido el Kremlin, destruiría el canal diplomático entre Washington y Moscú, poniendo fin a cualquier intento de mediación pacífica en la guerra entre Rusia y Ucrania.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha solicitado formalmente que Estados Unidos permita la venta de misiles Tomahawk a países aliados europeos, quienes los transferirían a Ucrania. Con un alcance de 2.500 km, este armamento colocaría a Moscú y otras ciudades estratégicas rusas dentro del rango de ataque ucraniano, un escenario que podría escalar el conflicto militar a niveles nunca vistos.
