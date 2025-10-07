GRABADO el 07-10-2025

¿Qué son los MISILES TOMAHAWK y por qué RUSIA amenazó a EEUU sí se los vende a Ucrania? Gestión

En uno de los momentos más delicados desde su involucramiento como mediador, el presidente Donald Trump evalúa seriamente vender misiles Tomahawk a Ucrania. Esta posible decisión, según ha advertido el Kremlin, destruiría el canal diplomático entre Washington y Moscú, poniendo fin a cualquier intento de mediación pacífica en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha solicitado formalmente que Estados Unidos permita la venta de misiles Tomahawk a países aliados europeos, quienes los transferirían a Ucrania. Con un alcance de 2.500 km, este armamento colocaría a Moscú y otras ciudades estratégicas rusas dentro del rango de ataque ucraniano, un escenario que podría escalar el conflicto militar a niveles nunca vistos.

Tomahawk DonaldTrump Ucrania Rusia MisilesEEUU putin Zelensky GuerraEnUcrania ConflictoDiplomático VentaDeArmas

¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.

GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.

Síguenos en nuestras redes sociales:

Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

venta de misiles Tomahawk a Ucrania
Trump aprueba misiles para Ucrania
Rusia advierte sobre misiles estadounidenses
alcance de los Tomahawk
ruptura diplomática entre EE. UU. y Rusia
Zelensky pide misiles de largo alcance
Lavrov sobre misiles Tomahawk
escalada militar con misiles
Ucrania dentro del rango de Moscú
Trump mediador en guerra Rusia-Ucrania

Desde Diario Gestión

PAPA LEÓN XIV HABLA SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA ENTRE ISRAEL Y HAMÁS  Gestión.

TRUMP CORTA NEGOCIACIÓN CON MADURO Y ÉL RECURRE AL PAPA PIDIENDO AYUDA RADAR24.

MARÍA CORINA MACHADO REAPARECE EN SU CUMPLEAÑOS DESDE LA CLANDESTINIDAD Gestión.

¿Por qué TRUMP ordenó poner fin al contacto diplomático con VENEZUELA? Gestión.

NICOLÁS MADURO HABLA SOBRE EL INTENTO DE ATENTADO CONTRA LA EMBAJADA DE EEUU Gestión.

TRUMP llama "LOCA y persona con PROBLEMAS DE IRA" a GRETA THUNBERG Gestión.

Noticias de 7 de octubre: ¿TEMOR DE INVASIÓN?: TRUMP CANCELA DIÁLOGO CON VENEZUELA  Noticiero.

FUNCIONARIO DE HAMÁS JUSTIFICA ATENTADO DEL 7 DE OCTUBRE EN GAZA  Gestión.

MILEI DEDICA CONCIERTO a VÍCTIMAS DE HÁMAS: "ISRAEL ES UN BASTIÓN DE OCCIDENTE" Gestión.

¿Qué son los MISILES TOMAHAWK y por qué RUSIA amenazó a EEUU sí se los vende a Ucrania? Gestión.

Noticias 6 de octubre: VENEZUELA DENUNCIA INTENTO DE ATENTADO CONTRA EMBAJADA DE EEUU  Noticiero.

DENUNCIA DE ATAQUE CONTRA EMBAJADA DE EE.UU. ES UNA MANIOBRA POLÍTICA.

TRUMP ANUNCIA "FASE 2" CONTRA MADURO: YA NO HAY BARQUITOS, NI PESQUEROS RADAR24.

KIM JONG UN VISITA BUQUE DESTRUCTOR HECHO PARA "CASTIGAR PROVOCACIONES" A COREA DEL NORTE Gestión.

VENEZUELA expone ante RUSIA el "PELIGRO" de la AMENAZA de EE.UU. Gestión.

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Gestión

video

PAPA LEÓN XIV HABLA SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA ENTRE ISRAEL Y HAMÁS  Gestión

video

TRUMP CORTA NEGOCIACIÓN CON MADURO Y ÉL RECURRE AL PAPA PIDIENDO AYUDA RADAR24

video

MARÍA CORINA MACHADO REAPARECE EN SU CUMPLEAÑOS DESDE LA CLANDESTINIDAD Gestión

video

¿Por qué TRUMP ordenó poner fin al contacto diplomático con VENEZUELA? Gestión

video

NICOLÁS MADURO HABLA SOBRE EL INTENTO DE ATENTADO CONTRA LA EMBAJADA DE EEUU Gestión

video

TRUMP llama "LOCA y persona con PROBLEMAS DE IRA" a GRETA THUNBERG Gestión

video

Noticias de 7 de octubre: ¿TEMOR DE INVASIÓN?: TRUMP CANCELA DIÁLOGO CON VENEZUELA  Noticiero

video

FUNCIONARIO DE HAMÁS JUSTIFICA ATENTADO DEL 7 DE OCTUBRE EN GAZA  Gestión

video

MILEI DEDICA CONCIERTO a VÍCTIMAS DE HÁMAS: "ISRAEL ES UN BASTIÓN DE OCCIDENTE" Gestión

video

¿Qué son los MISILES TOMAHAWK y por qué RUSIA amenazó a EEUU sí se los vende a Ucrania? Gestión

video

Noticias 6 de octubre: VENEZUELA DENUNCIA INTENTO DE ATENTADO CONTRA EMBAJADA DE EEUU  Noticiero

video

DENUNCIA DE ATAQUE CONTRA EMBAJADA DE EE.UU. ES UNA MANIOBRA POLÍTICA

video

TRUMP ANUNCIA "FASE 2" CONTRA MADURO: YA NO HAY BARQUITOS, NI PESQUEROS RADAR24

video

KIM JONG UN VISITA BUQUE DESTRUCTOR HECHO PARA "CASTIGAR PROVOCACIONES" A COREA DEL NORTE Gestión

video

VENEZUELA expone ante RUSIA el "PELIGRO" de la AMENAZA de EE.UU. Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fundación de Radio Programas del Perú

Fundación de Radio Programas del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 07 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.47
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo