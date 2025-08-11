GRABADO el 11-08-2025

¿Por qué Trump ha emprendido una guerra contra indigentes de Washington D.C.? El Comercio

El presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, ha declarado la emergencia de seguridad pública en WashingtonDC y ha ordenado el despliegue de la GuardiaNacional, así como el control federal directo sobre la policía local. Según Trump, su plan busca liberar la ciudad de personas sin hogar y bandas criminales, reforzando las patrullas nocturnas con agentes del FBI.



La medida ha generado una fuerte polémica política, especialmente con la alcaldesa MurielBowser, en medio de la histórica tensión entre el presidente y la capital estadounidense. Aquí te contamos las claves de esta decisión y sus implicaciones.



noticiashoy breakingnews internacionales EstadosUnidos DonaldTrump WashingtonDC GuardiaNacional FBI MurielBowser seguridadpublica



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Donald Trump libera Washington D. C.

plan de seguridad de Trump

Guardia Nacional en la capital

Trump toma control de policía local

expulsión de indigentes en Washington D. C.

emergencia de seguridad pública en EE. UU.

refuerzo de FBI en las calles

polémica decisión de Donald Trump

Muriel Bowser reacciona a Trump

conflicto político en Washington D. C.

plan federal contra delincuencia

Guardia Nacional contra bandas criminales

histórica tensión Trump y la capital

reacción demócrata al plan de Trump

protestas en Washington D. C.

control federal del Departamento de Policía Metropolitana

Trump y Pam Bondi control policial

impacto político del plan de Trump

estrategia de seguridad de Trump 2025

medidas contra personas sin hogar en EE. UU.

Desde EL COMERCIO

Funeral de Miguel Uribe Turbay: rinden homenaje a político colombiano EN VIVO.

El verdadero problema de la frontera con Perú explicado fácil El Comercio.

El fatídico final de Diana Turbay se repitió con su hijo Miguel Uribe Turbay El Comercio.

Funeral de Miguel Uribe Turbay: rinden homenaje a político colombiano EN VIVO.

¿Puede cambiar el límite entre Perú y Colombia? El Comercio.

Génesis Tapia se postula al congreso: así respondió a preguntas básicas de política El Comercio.

Lima entre las más peligrosas según Trump / Colombia provoca a Perú EN VIVO.

¿Qué estamos haciendo en el Perú por la seguridad de los candidatos? Mirada de fondo.

Miguel Uribe: Líderes de Latam reaccionan a la muerte de precandidato colombiano El Comercio.

Muere Miguel Uribe Turbay a dos meses de atentado / bandera colombiana en Santa Rosa TQH EN VIVO.

Muerte de Miguel Uribe Turbay: Congreso de Colombia le rinde homenaje póstumo EN VIVO.

¿Qué pasará con la relación Perú-Colombia si Petro sigue con su pataleta? El Comercio.

¿Cuántos partidos políticos participarán en las Elecciones Generales 2026? El Comercio.

¿Por qué Trump ha emprendido una guerra contra indigentes de Washington D.C.? El Comercio.

'Chipi' y 'el costeño': los delincuentes detrás de la muerte de Uribe Turbay El Comercio.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.