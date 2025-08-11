¿Por qué Trump ha emprendido una guerra contra indigentes de Washington D.C.? El Comercio
El presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, ha declarado la emergencia de seguridad pública en WashingtonDC y ha ordenado el despliegue de la GuardiaNacional, así como el control federal directo sobre la policía local. Según Trump, su plan busca liberar la ciudad de personas sin hogar y bandas criminales, reforzando las patrullas nocturnas con agentes del FBI.
La medida ha generado una fuerte polémica política, especialmente con la alcaldesa MurielBowser, en medio de la histórica tensión entre el presidente y la capital estadounidense. Aquí te contamos las claves de esta decisión y sus implicaciones.
