Ivo azotará México con lluvias extremas: ¿qué estados serán los más afectados? El Comercio
La tormenta tropical Ivo avanza peligrosamente por el Pacífico mexicano, generando lluvias intensas, vientos de hasta 85 km/h y oleaje elevado en varios estados. En este video te mostramos qué estados de México serán los más afectados, las zonas en mayor riesgo y el pronóstico oficial del SMN y el NHC.
noticiashoy breakingnews alertaclimática México tormentaIvo PacíficoMexicano lluviasintensas oleajemortal vientosfuertes seguridad
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
tormenta Ivo
Ivo afectaciones
alerta en occidente de México
tormenta tropical Ivo México
oleaje elevado Ivo
lluvias intensas Pacífico
vientos fuertes Ivo
posible huracán Ivo
Ivo trayectoria paralela costa
riesgos por tormenta Ivo
granizo y corrientes Ivo
conagua alertas Ivo
SMN pronóstico Ivo
NHC seguimiento Ivo
oleaje 5 m Ivo
lluvias Jalisco Nayarit
lluvias Colima Michoacán
vientos 85 km/h Ivo
seguridad población Ivo
fenómeno ciclónico Ivo
Desde EL COMERCIO
¿Serán las elecciones presidenciales más NEFASTAS de la historia del Perú? Análisis.
Oposición en Colombia sobre Gustavo Petro: ¿defensa soberana o cortina de humo? El Comercio.
¿Embargo a Perú por 315 millones afectará obras de la Línea 2 del Metro de Lima? El Comercio.
ENVIVO PJ evalúa prisión preventiva por seis meses contra Martín Vizcarra El Comercio.
HOY NOS VISITA IOA UNOMAS EN VIVO.
Tensión por Isla Chinería: Dina Boluarte responde a Petro tras nueva "acusación" TQH EN VIVO.
Presidenta Dina Boluarte desde Japón: No hay nada pendiente que tratar con Colombia El Comercio.
Presidente Dina Boluarte responde a Petro: "Nuestra soberanía no está en discusión" El Comercio.
Santa Rosa: El deplorable estado de la isla que limita con Colombia.
Aranceles históricos del 50 de Trump: ¿cómo afectará al comercio mundial? El Comercio.
Ivo azotará México con lluvias extremas: ¿qué estados serán los más afectados? El Comercio.
Santa Rosa: ¿En qué condiciones está la isla disputada entre Perú y Colombia? El Comercio.
Premier Eduardo Arana visita Santa Rosa tras disputa limítrofe con Petro El Comercio.
Gustavo Petro declara la soberanía de Colombia sobre la isla Santa Rosa El Comercio.
Gustavo Petro envía mensaje tras polémica territorial con Perú en el Amazonas EN VIVO.
Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.
EL COMERCIO
Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.