GRABADO el 30-03-2025

Extorsionadores dinamitan pollería-pizzería en Tumbes: propietaria se negó a pagar cupos

Los tumbesinos se encuentran alarmados por los continuos ataques con explosivos contra comercios y casas de empresarios por parte de bandas de extorsionadores. La tarde de ayer dinamitaron en Nuevo Tumbes la pollería y pizzería Memes.



Según testigos dos sujetos que llevaban pasamontañas bajaron de una moto lineal y lanzaron una carga explosiva en el frontis del local, que recién había abierto. Afortunadamente, el ataque no afectó a trabajadores o clientes, solo dejó daños materiales.



NO HAY RESULTADOS



Margarita Morales, dueña del local, informó que desde hace unas semanas recibe amenazas extorsivas a través de mensajes en su celular. Le estarían solicitando fuertes cantidades de dinero para dejarla trabajar, cupos que habría decidió no podría pagar.



Señaló que denunció las amenazas ante la Policía Nacional, pero hasta la fecha no se han obtenido resultados en la investigación. Este atentado se suma a una serie de incidentes violentos que han sacudido la región de Tumbes en las últimas semanas.

Desde 24 Horas

24 horas Reo de Piedra Gordas tenía número de exmanager de Armonía 10.

Sujeto prende fuego a su amigo de la infancia porque se negó a seguir bebiendo con él.

24 horas Huaico en Cajamarca deja una persona fallecida.

Familia es asaltada cuando llegaban a su casa en el Cercado de Lima.

Marco Almerí sobre suero fisiológico: Es el producto más usado en los centros de salud.

Abuelita de 71 años era la cabecilla: Cae clan familiar dedicado a la venta de droga en VMT.

Teniente alcalde de Chorrillos es captado recibiendo dinero: regidores piden su inmediata suspensión.

Delincuentes hacen un forado para robar en una galería en el Cercado de Lima.

Extorsionadores dinamitan pollería-pizzería en Tumbes: propietaria se negó a pagar cupos.

En robo de lingotes de oro asesinan a un efectivo policial en el Callao.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 29 DE MARZO DEL 2025.

Caso de suero fisiológico: Ministerio de Salud denunciará penalmente a Clínica SANNA.

Ate: Ladrones roban auto de dentro de la cochera pese a que alertas y gritos de los vecinos.

Santa Anita: capturan a integrantes de Los Malditos Hijos de Dios, vinculada al Tren de Aragua.

Lambayeque: Ciudadanos arriesgan su vida cruzando río en cargador frontal.

Además hoy día 30 de Marzo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.