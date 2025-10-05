Trump autoriza Guardia Nacional en Chicago pese a bloqueo judicial en Portland El Comercio
El expresidente DonaldTrump ha autorizado el despliegue de la GuardiaNacional en Chicago, mientras un juez federal en Oregon bloqueó temporalmente su plan de enviar tropas federales a Portland. La decisión intensifica la disputa entre la Administración Trump y las ciudades lideradas por el Partido Demócrata, en medio de protestas que continúan sacudiendo el país.
Según la CasaBlanca, la medida busca proteger instalaciones federales y personal de inmigración. Sin embargo, los líderes locales aseguran que las manifestaciones han sido mayormente pacíficas y que los actos violentos han sido controlados por la policía local.
Trump ha calificado las protestas como acciones de terroristas nacionales, defendiendo su política de seguridad interna y control migratorio. Las autoridades de Portland celebraron la decisión judicial, mientras que en Chicago aumenta la tensión ante la llegada de cientos de miembros de la Guardia Nacional.
El debate sobre el papel del Gobierno federal en el mantenimiento del orden público vuelve a polarizar a la sociedad estadounidense, en un contexto de crisis política, protestas sociales y tensiones electorales.
