Alan Diez: "Me importa más la Liga 1 que las Eliminatorias" SEGMENTO TocoYMeVoy
La selección peruana llega golpeada tras la goleada sufrida ante Uruguay y ahora enfrentará a Paraguay en busca de revancha. Sin embargo, Alan Diez resaltó la poca importancia de este encuentro, considerando que el equipo nacional ya no tiene opciones de clasificar al próximo Mundial.
Sintoniza TocoYMeVoy lunes a viernes a la 1:00 p.m. en el canal de YouTube de RPP
Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.
¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com
Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias
Desde RPP Noticias
ENVIVOSELECCIÓN PERUANA: ¿LA PEOR PARTICIPACIÓN EN ELIMINATORIAS DE LA HISTORIA? 3ENCANCHA.
Alan Diez: "Me importa más la Liga 1 que las Eliminatorias" SEGMENTO TocoYMeVoy.
ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 8/09/2025 FCCRPP.
¿Se quedará Ibáñez? Jean Ferrari tomaría la DECISIÓN de elegir al próximo DT de Perú FCCRPP.
ENVIVOVAMOS AL VAR VamosAlVar 08/09/25.
¿Lograrán los jugadores convencer a Lozano para que Ibáñez siga? SEGMENTO TocoYMeVoy.
ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 08/09/25 PDFRPP.
ENVIVO LAS NOTICIAS 08/09/25 NOTICIASRPP.
ENVIVO LAS COSAS COMO SON 08/09/25 LASCOSASRPP.
ENVIVO CONEXIÓN 08/09/25 CONEXIONRPP.
ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 08/09/25 ECONOMIAXTODOS.
"Mal timing" Alan Diez se mostró EN CONTRA de las declaraciones de Óscar Ibáñez FCCRPP.
INPERU 2025: ministro de Energía y Minas presenta balance clave del sector ROTATIVARPP.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 8/09/2025 ROTATIVARPP.
Congreso convocará a ministros a explicar viabilidad del penal en El Frontón ROTATIVARPP.
Además hoy día 09 de Setiembre en el calendario del Perú.
RPP Noticias
Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.