Rusia respalda a Venezuela ante despliegue naval de EE.UU. en el Caribe

El canciller de Venezuela, YvánGil, sostuvo una conversación con su homólogo ruso SerguéiLavrov para exponer la situación de seguridad en el Caribe ante lo que calificó como amenazas derivadas del despliegue naval de EstadosUnidos. Durante el diálogo enmarcado en la presidencia rusa del ConsejodeSeguridaddelaONU, Gil advirtió que sectores políticos estadounidenses buscan justificar un despliegue bélico que pondría en riesgo la estabilidad regional.



Lavrov expresó el pleno apoyo de Rusia a Venezuela, reafirmando su compromiso con la defensa de la soberanía latinoamericana y la preservación del continente como ZonaDePaz. Según la cancillería rusa, Washington no debería vincular su guerra contra el narcotráfico con la situación venezolana.



El encuentro diplomático ocurre días después de que el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobara un nuevo acuerdo de cooperación estratégica con Moscú, fortaleciendo su alianza geopolítica frente a la creciente presión de Estados Unidos en la región.



