GRABADO el 12-09-2025

¡Todos a votar por el pan con chicharrón!

Uno de los desayunos más representativos del Perú, compite en la gran final del Mundial de Desayunos organizado por el streamer Ibai Llanos.

Mañana se cierran las votaciones, así que para motivarte compartimos tres presentaciones de nuestro desayuno.

Ingresa desde tu celular al enlace en TikTok https://vt.tiktok.com/ZSHn6ULSgSqQS-EGflp/, comparte y apoya.









