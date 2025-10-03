PAUL COMINGES: Su decepción con Roberto Martínez, hepatitis, fichaje por Alianza y más lafedecuto
Paul Cominges se hace presente en el programa para contarnos acerca de su nueva etapa como entrenador, pero también nos cuenta sobre los clubes en los que jugó, sus mejores momentos en el fútbol de Grecia y sus buenos momentos con la selección peruana. Además, nos contará muchas anécdotas que pasó en Universitario de Deportes y la huella que dejó en todos los clubes que defendió. También nos hablará sobre la vez que jugó con su hermano Juan Cominges en la U y mucho mas aguadito así como le gusta a todos ustedes sobrinos. No te pierdas esta increíble entrevista.
00:00 INICIO
05:05 PAUL COMINGES NOS CUENTA SOBRE SU BARRIO DE LA INFANCIA
07:10 PAUL COMINGES Y LA HISTORIA DE COMO EL FÚTBOL LO AYUDABA A PASAR DE AÑO
07:59 PAUL COMINGES NOS CUENTA COMO SE INICIÓ EN EL FÚTBOL Y EL ROCHE QUE PASÓ EN UNA PRUEBA
14:01 PAUL COMINGES NOS CUENTA SOBRE LA FORMA EN QUE LLEGÓ A PRIMERA DIVISIÓN Y COMO LE COBRABAN SUS CHEQUES EN EL CLUB
20:09 PAUL COMINGES NOS CUENTA ACERCA DE SU PASO A CIENCIANO DEL CUSCO
22:03 PAUL COMINGES LE REVELA A CUTO QUE NO VOLVIO A UNIVERSITARIO PORQUE EL GORDO GONZALES TENIA AL MEJOR 9 DEL FUTURO, QUE ERA CUTO
25:21 PAUL COMINGES Y COMO LA COPA AMERICA LO LLEVO A JUGAR EN EL PAOK DE GRECIA
27:29 PAUL COMINGES NOS CUENTA ACERCA DE SU EXPERIENCIA EN PAOK
29:28 PAUL COMINGES Y LA GRACIOSA ANECDOTA CON PERCY OLIVARES, QUIEN LE PIDIO QUE NO LE HABLE EN ESPAÑOL CUANDO ESTABAN EN GRECIA
31:05 PAUL COMINGES NOS CUENTA SOBRE UNA MALA DECISIÓN QUE TOMÓ AL ESTAR EN EL OFI DE CRETA
35:59 PAUL COMINGES LLEGO A ALIANZA LIMA ROMPIENDO SU PROMESA DE NO JUGAR POR ESE CLUB NUNCA
40:14 PAUL COMINGES Y LA HISTORIA DE COMO LLEGO A JUGAR EN LAS AGUILAS DEL SALVADOR
42:34 PAUL COMINGES Y LA FORMA EN QUE REGRESO A CIENCIANO DEL CUSCO
43:55 PAUL COMINGES RECUERDA LA GRAN CAMPAÑA CON ESTUDIANTES DE MEDICINA
48:07 PAUL COMINGES Y LA LINDA FOTO QUE TIENE DE RECUERDO CON SU HERMANO JUGANDO POR UNIVERSITARIO
59:41 PAUL COMINGES REGRESO A UNIVERSITARIO Y TUVO HEPATITIS, LO CUAL LO ALEJO DE LAS CANCHAS
01:10:03 PAUL COMINGES HUBIERA PREFERIDO NO CONOCER MAS A FONDO A ALGUNO DE SUS IDOLOS DEL FUTBOL
01:21:19 PREGUNTAS PICANTES
