GRABADO el 19-08-2025

Transportistas anuncian nuevo paro para este jueves 21 de agosto por las imparables extorsiones

Gremios advierten que la protesta incluirá una marcha hacia el Congreso.

Desde ATV Noticias

Sujeto con licencia suspendida atropella a escolar y terminó siendo liberado.

'Secretos de cocina': Programa del martes 19 de agosto del 2025.

'Secretos de cocina': Aprendemos a hacer masa hojaldre con Sandra Plevisani.

Cachay y cómicos ambulantes son brutalmente agredidos por fiscalizadores y denuncian que les robaron.

Vecinos hartos de accidentes fatales no quieren más 'Pasamayito'.

Repatriarán cuerpo de la peruana que había sido reportada como desaparecida en Estados Unidos.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 19 de agosto de 2025.

Transportistas anuncian nuevo paro para este jueves 21 de agosto por las imparables extorsiones.

El fenómeno DANA en Perú traerá fuertes vientos y temperaturas bajarán hasta los 10 grados.

Escolares temen por su vida luego de que extorsionadores amenazaran con lanzar bomba a colegio.

Agricultores bloquean la Panamericana Norte por paralización de obras de defensa ribereña en Huarmey.

Cae otro cómplice del 'Monstruo': Alias 'piraña' es capturado con todo un arsenal de guerra.

Extorsionadores exigen 6 mil soles mensuales a transportistas o empezarán a matar choferes.

Cercado de Lima: Extorsionadores detonan explosivo en condominio.

ATV Noticias Central: Programa del lunes 18 de agosto del 2025.

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

ATV Noticias

Sujeto con licencia suspendida atropella a escolar y terminó siendo liberado

'Secretos de cocina': Programa del martes 19 de agosto del 2025

'Secretos de cocina': Aprendemos a hacer masa hojaldre con Sandra Plevisani

Cachay y cómicos ambulantes son brutalmente agredidos por fiscalizadores y denuncian que les robaron

Vecinos hartos de accidentes fatales no quieren más 'Pasamayito'

Repatriarán cuerpo de la peruana que había sido reportada como desaparecida en Estados Unidos

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 19 de agosto de 2025

Transportistas anuncian nuevo paro para este jueves 21 de agosto por las imparables extorsiones

El fenómeno DANA en Perú traerá fuertes vientos y temperaturas bajarán hasta los 10 grados

Escolares temen por su vida luego de que extorsionadores amenazaran con lanzar bomba a colegio

Agricultores bloquean la Panamericana Norte por paralización de obras de defensa ribereña en Huarmey

Cae otro cómplice del 'Monstruo': Alias 'piraña' es capturado con todo un arsenal de guerra

Extorsionadores exigen 6 mil soles mensuales a transportistas o empezarán a matar choferes

Cercado de Lima: Extorsionadores detonan explosivo en condominio

ATV Noticias Central: Programa del lunes 18 de agosto del 2025

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día Internacional de la Fotografía

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Adquisición del BAP Ferré, primer destructor misilero de la Marina de Guerra del Perú

