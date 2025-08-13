GRABADO el 13-08-2025

Arequipa rinde conmovedor homenaje al creador de Coquito' LR

En Arequipa, autoridades y ciudadanos rindieron homenaje a Everardo Zapata, creador del icónico libro Coquito, con la develación de un monumento en reconocimiento a su aporte a la alfabetización en el Perú y América Latina. La obra educativa ha enseñado a leer a millones durante décadas.
A punto de cumplir 99 años, el maestro Zapata compartió el origen de Coquito y su visión sobre la educación. Su método, considerado el más difundido en el país, sigue presente en las aulas gracias a su enfoque claro, sencillo y accesible. voy mandadno portada

coquito arequipa everardozapata


Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY

Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
coquito para leer
coquito la pelicula
coquito para niños
coquito coquito
coquito everardo zapata
estatua de coquito en arequipa

Desde La República - LR+

MARTÍN VIZCARRA A PRISIÓN PREVENTIVA POR 5 MESES EN MODO REACCIÓN.

MARTÍN VIZCARRA: PJ lo mandó a prisión por 5 meses HLR.

Martín Vizcarra: 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente EnVivoLR.

HERNÁN GARRIDO LECCA EN ENTREVISTA EN VIVO HNewsLR.

ESPAÑA: Un MURTO por INCENDIOS forestales NewsLR.

HERNÁN GARRIDO LECCA EN ENTREVISTA EN VIVO HNewsLR.

EL EDIFICIO INHABITABLE en SAN ISIDRO que sigue siendo OCUPADO 21 AÑOS DESPUÉS LR.

Perú iza su bandera en Isla Chinería tras provocación de Colombia LR.

Rusia y Corea del Norte cierran pacto militar antes de cita con Trump LR.

¡ORGULLO NACIONAL! Pobladores de Santa Rosa cantan himno para defender territorio peruano HLR.

VIZCARRA ¿IRÁ A PRISIÓN PREVENTIVA? PJ LO DECIDE EN VIVO Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 13 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

Arequipa rinde conmovedor homenaje al creador de Coquito' LR.

Fiscalía archiva denuncia por violción sexal contra José Jerí HLR.

FISCALÍA archiva DENUNCIA contra JOSÉ JERÍ HNewsLR.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

MARTÍN VIZCARRA A PRISIÓN PREVENTIVA POR 5 MESES EN MODO REACCIÓN

video

MARTÍN VIZCARRA: PJ lo mandó a prisión por 5 meses HLR

video

Martín Vizcarra: 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente EnVivoLR

video

HERNÁN GARRIDO LECCA EN ENTREVISTA EN VIVO HNewsLR

video

ESPAÑA: Un MURTO por INCENDIOS forestales NewsLR

video

HERNÁN GARRIDO LECCA EN ENTREVISTA EN VIVO HNewsLR

video

EL EDIFICIO INHABITABLE en SAN ISIDRO que sigue siendo OCUPADO 21 AÑOS DESPUÉS LR

video

Perú iza su bandera en Isla Chinería tras provocación de Colombia LR

video

Rusia y Corea del Norte cierran pacto militar antes de cita con Trump LR

video

¡ORGULLO NACIONAL! Pobladores de Santa Rosa cantan himno para defender territorio peruano HLR

video

VIZCARRA ¿IRÁ A PRISIÓN PREVENTIVA? PJ LO DECIDE EN VIVO Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 13 de agosto de 2025 EnDirectoLR

video

Arequipa rinde conmovedor homenaje al creador de Coquito' LR

video

Fiscalía archiva denuncia por violción sexal contra José Jerí HLR

video

FISCALÍA archiva DENUNCIA contra JOSÉ JERÍ HNewsLR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de los Zurdos

Día Internacional de los Zurdos

Día Mundial de la Caligrafía

Día Mundial de la Caligrafía

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 13 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo