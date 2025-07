GRABADO el 04-07-2025

Santiváñez no quiere ser investigado por la prensa: "Los funcionarios públicos deben rendir cuentas"

Juan José Santiváñez, exministro y funcionario de Palacio de Gobierno, denunció penalmente a la conductora Mónica Delta y a un grupo de periodistas del canal, por un presunto reglaje en su contra, en referencia a un reportaje emitido por Punto Final el domingo pasado, que reveló la influencia del citado funcionario en las decisiones públicas del país. Sin embargo, al ser un funcionario público, no puede evitar rendir cuentas a la sociedad.



LATINA EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 5 DE JULIO DEL 2025.

'CONDUCTOR DEL TERROR': NUEVAS IMÁGENES DE MIGUEL REQUEJO CONTRA RESTAURANTE EL CHARRÚA.

¿Es viable unir los dos aeropuertos en uno?.

Rosa María Palacios critica denuncia penal de Santiváñez contra periodistas de Latina.

LATINA NOTICIAS: BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS VIERNES 4 DE JULIO DE 2025.

No aclaran aumento de sueldo de Dina Boluarte: Ministros no responden su incremento ante el Congreso.

¿Qué pasa en el Perú y el mundo este 4 de julio?.

PIDEN PRISIÓN PREVENTIVA PARA PRESUNTOS INTEGRANTES DE 'LOS INJERTOS DEL CONO NORTE'.

Diogo Jota: Familiares y fanáticos se reúnen para despedirlo.

Una intensa persecución tuvo lugar luego de que criminales escaparan en una mototaxi.

Ministro habla sobre reabrir antiguo aeropuerto Jorge Chávez: "El monorriel es una posibilidad".

"No tiene ni pies ni cabeza": Abogado critica denuncia de Santivañez contra periodistas de Latina.

Ya no habrá más tregua: Dirigentes mineros bloquean paso en carretera Panamericana Sur en Arequipa.

¡Desde pantuflas hasta frazadas de Labubu! Todas las prendas que necesitas para este invierno.

Además hoy día 05 de Julio en el calendario del Perú.

